5G與人工智慧物聯網（AIoT）世代的來臨，為電動車帶來多元的應用場景，國泰金（2882）數位數據暨科技發展中心推出「電動車車聯網區塊鏈金融平台」，透過區塊鏈將數據加密存證上鏈，並結合國泰產險、國泰世華銀行業務場景，讓車主未來能快速享受國泰提供的汽車融資、保險理賠與商品推薦等多元金融服務，正式服務預計年底陸續上線。

金融業近年來紛紛挹注資源至區塊鏈，國泰金控數數發中心2018年成立的區塊鏈小組專注於底層架構研究與開發，不僅具備自行拆解與建鏈的能力，更以技術落地為前提推出全新的「電動車車聯網區塊鏈金融平台」。

該平台未來會在車主許可下獲取電動車行車數據，包括：開車時間、時段、時速、里程數、煞車等駕駛行為，再將這些數據「加密存證」並即時傳送到區塊鏈。由於區塊鏈具有不可篡改的特性，國泰可將鏈上真實可靠的車主行車資訊，串連國泰產險、國泰世華銀行的保險與金融業務，為車主提供更即時與便捷的融資申貸、保險理賠、個人化商品推薦等服務，大幅優化企業內部作業流程並提升客戶體驗。

數數發中心數位架構發展部協理張維仁表示，「電動車車聯網區塊鏈金融平台」採用具備快速擴充、靈活部署、安全性高等特性的「超級帳本（Hyperledger Fabric）」開發框架，由於Hyperledger Fabric的框架並非公有鏈，技術門檻更高，顯示數數發中心已具備業界罕見、快速自行探勘與建鏈的能力，未來將持續協助集團與子公司開發創新商業模式與服務，推動集團數位轉型。

「電動車車聯網區塊鏈金融平台」由國泰數數發中心、電動車充電站服務平台宅電（ChargeSmith）與區塊鏈新創團隊BSOS共同合作，目前正進行概念性驗證（PoC），正式服務預計年底陸續上線。國泰金表示，除了「電動車車聯網區塊鏈金融平台」，目前國泰產險與數數發中心也正緊鑼密鼓透過技術架構重整中後台，之後會推出全新一波的科技金融應用。

(時報資訊)