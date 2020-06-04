強固型工業電腦廠商神基(3005)今日發表B360強固型筆記型電腦，為強固型運算產業再度樹立新標竿。B360擁有一流運算速度、高亮度及強固的可靠特色，帶來最先進的行動解決方案及5G相容性，即便在嚴峻的工作條件下表現依然出色。

B360搭載第10代Intel Core處理器，是市面上極快速的全強固型筆記型電腦，能同時執行大量的應用程式而不影響效能。標準配備的1400 nits高畫質顯示器，是Getac產品系列中亮度最高的一款。

在可靠性方面，Getac所有設備皆為強固打造，B360也不例外。IP66等級確保全面防護，不受灰塵、高壓水柱及潑水的侵害。運行中的裝置也可以承受六英呎落摔，而最新的MIL-STD 810H認證讓使用者對其堅固的可靠性更有信心。

神基科技董事長黃明漢表示，隨著B360的推出，Getac再次提高了整個強固型解決方案的門檻。各行各業的客戶首次能在單一裝置上，享有一流的速度、高亮度及堅固的可靠性，無需妥協。

B360是Getac Select(神基優選)計畫的一部分，立基於Getac豐富的業界經驗，為專業應用打造全面的強固型運算解決方案。目前推出兩款不同的機型：B360適合公共安全、製造及公用事業領域，而B360 Pro則針對國防工業進行優化。

B360除了一流的速度、高亮度及強固之外，還是同類產品中極輕薄的全強固型筆記型電腦，僅有34.9mm厚、2.32kg重，可以長時間攜帶及操作，不會造成使用者疲勞。儘管外形輕巧，但B360仍配備寬廣的13.3LumiBon 2.0顯示器，可因應各種情況及天氣條件下實現最大可用性。最新的802.11ax Wi-Fi提供比前幾代產品快三倍的的無線速度。標準配備的雙熱插拔電池，確保整天工作不中斷，而選配的GPS則使現場製圖、測繪及追蹤更為快速且輕鬆，同時可選配條碼讀取器，在事件現場以更為便捷的方式蒐集資訊。

(時報資訊)