周三馬來西亞棕櫚油收盤漲逾2％，因5月產量低於預期以及原油價格上漲，終場8月交割上漲59馬幣，或2.52％，至每噸2,400馬幣（563.51美元），為4月1日以來的最高收盤價。

貿易商指出，全球第二大棕櫚油生產國，其5月產量可能在0％至4％之間成長。另有消息指出6月份的出口情況可能較好，主要產量來自印度，但7月份的需求略有下降。(商品行情網)

(時報資訊)