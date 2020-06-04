美股：

1.晶片製造商微晶片科技（Microchip Technology）周三股價大漲12.34%，收在108.79美元。

該公司表示，受惠於供應鏈情況改善，將第一財季營收預測由原先的介於11.9億～13億美元調升為介於12.5億～13.3億美元，將經調整後每股盈餘預測由介於1.25 ～1.45美元上修至介於1.35～1.53美元。分析師預測均值為營收12.4億美元，每股盈餘1.34美元。

執行長Steve Sanghi表示，新冠肺炎疫情造成的供應中斷已經有所改善，這樣的成長態勢可望一直持續到季底。

2.遠端會議軟體公司Zoom Communications上季業績意外強勁，且大幅上修全年營收獲利預測，周三股價大漲7.59%，收在223.87美元。

受惠於防疫封鎖措施帶動居家上班需求，Zoom上季用戶量暴增，第一財季（2～4月）營收年增169%，為3.3億美元；調整後每股盈餘為0.20美元，均優於市場預期。

由於上季表現亮眼，Zoom將本財年營收預測由9.1億～9.2億美元調升至17.8億至18.0億美元，將調整後每股盈餘預測由0.42～0.45美元調升至1.21至1.29美元。

(時報資訊)