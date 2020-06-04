吳玟萱發文。（圖／翻攝自無敵愛美神 吳玟萱臉書）

小S六年前替「胖達人手感烘焙」麵包店站台，因該店標榜全天然，卻被踢爆用人工香精，引來數千名消費者向麵包店背後所屬公司生技達人和小S提告，上月底台北地院宣判小S免負賠償責任。最近小S和許雅鈞首度現身，出現在好友吳玟萱臉書中，吳玟萱也讚兩人依舊恩愛幸福。

胖達人當時以全天然香料、酵母為號召，價格也十分高昂，後來卻爆出廣告不實，消基會代消費者提起團體訴訟，向公司、前後任董事長莊鴻銘、徐洵平及小S請求連帶賠償，經過6年審理，地院認為小S雖有站台活動，但「生技達人」未將她的言論用為廣告，消基會也沒有證明小S當天的意見，有對開幕活動現場以外的民眾產生「薦證」效果，故認為小S不必負連帶賠償責任。

挺過風波後，小S雖未對此表達意見，吳玟萱近日則曬出和小S夫妻見面照片，寫下開心跟老朋友見面，「不過⋯大家都凍齡了，小兩口一樣醬恩愛，這就是～幸福」，大讚小S和許雅鈞結婚多年恩愛如昔。

(中時電子報)