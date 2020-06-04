大陸推動「港版國安法」，英國天空新聞網（Sky News）今（4）日報導，英國外相拉布（Dominic Raab）受訪時表示，為了保護香港人權利，「英國已準備犧牲與北京的自由貿易協定。」

針對大陸推動「港版國安法」，英國準備修改移民法規，讓近300萬香港人赴英國。

針對大陸推動「港版國安法」，英國天空新聞網（Sky News）今日刊出題為「外相拉布表示：為保護香港人民，英國準備犧牲與大陸自由貿易協議」的專訪文章。

英國首相強生（Boris Johnson）昨（3）日投書香港《南華早報》與英國《泰晤士報》（The Times），重申北京若強行推動「港版國安法」，英國將不得不大幅度修改移民法規，讓近300萬香港人更容易申請英國國民（海外）護照（BNO），並且延長他們滯留英國期限，甚至讓他們取得英國公民身分，遭大陸外交部痛批英國具有冷戰思維與殖民心態。

針對大陸外交部說法，拉布接受天空新聞網專訪時指出，英國的舉動和遏制、新冷戰無關，只是單純地在履行責任，修改簽證規定，只是因為「我們不會背棄香港人」。

不過拉布也表示，國際盟友應該合作給大陸一些喘息空間，「看看（推行《港版國安法》）是否是正確的舉動」，然後國際社會再來看看要怎麼做。

拉布指出，英國視北京為大國，一個崛起中的經濟強權，而且是國際社會的領導成員，不過歸根究柢是信任問題，作為領導國家，應該要履行責任，「否則還有誰會相信和他們簽訂的協議？」

當被問及為捍衛價值，英國會否願意犧牲與大陸的貿易協議？拉布回應，英國延長BNO護照持有人士滯英期限，並不是基於自由貿易協定或其他類似事情，而是基於道德原因以及國際立場。

「我們沒有要威脅任何事，我們只是指出《中英聯合聲明》被違反了。」

(中時電子報)