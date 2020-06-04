文化大學將於今年下半年，力推結合社會、地方創新創生的「陽明山學」，3日舉行首場「暖場秀」—文史哲陽明山學座談會。(文化大學提供／李侑珊台北傳真)

文化大學校長徐興慶。(文化大學提供／李侑珊台北傳真)

前故總統蔣中正下野來台後居於陽明山，並接受文大創辦人張其昀（右）建議，將草山改名陽明山。(文化大學提供／李侑珊台北傳真)

前故總統蔣中正巡視中興賓館興建工程。(文化大學提供／李侑珊台北傳真)

前故總統蔣中正80大壽在中興賓館合照。(文化大學提供／李侑珊台北傳真)

故總統蔣中正當年在台灣除了士林官邸，還有些行館，如今多已成觀光景點。但你可聽過蔣中正的「森林新築」？原來，當年蔣中正對其親自督工興建的「中興賓館」（陽明書屋）情有獨鍾、稱它為「森林新築」，直至民國61年在「森林新築」心臟病發病後才不再於此居住。

文化大學將於今年下半年，力推結合社會、地方創新創生的「陽明山學」，3日舉行首場「暖場秀」—文史哲陽明山學座談會。文大校長徐興慶以「陽明山學在文化」進行主題演講，並與多位文大教授聯手揭開關於陽明山的神秘面紗與罕為人知的故事。

徐興慶表示，早在日治初期，以「抗日三猛」之一簡大獅為即以陽明山為據點與日軍周旋；日本在肅清台灣人民反抗勢力的採探行動中，於1901年發現豐富的溫泉資源，便開始經營這個泡泉賞櫻的「台北後花園」；1923年日本皇太子裕仁(後來的昭和天皇)至台灣「行啟」(巡視)，曾在「草山御賓館」短暫逗留，為當時一大盛事。

徐興慶提到，民國55年陽明山前山興建中山樓，由工程師修澤蘭設計，但據說蔣中正和宋美齡都親身參與，同時起意在後山興建接待重要賓客的「中興賓館」，隨後並稱它為「森林公園新居」、「森林新築」，每年端午後、中秋前，都會到此避暑。

文大歷史系主任陳立文則補充，民國55至58年「森林新築」興建期間，蔣中正經常前來視察，因視察時多半是好天氣，以為適合久居。民國61年第六任正副總統在中山樓宣誓就職，當時隨扈即發現蔣中正衣衫濕透，回到「森林新築」未久即在二樓發病送醫，直至民國64年病逝都未再入住「森林新築」。

至於文大與陽明山的淵源，徐興慶說，民國38年蔣中正下野不久到了台灣，即住在今天的草山行館，同時在陽明山地區設立中國國民黨總裁辦公室，文大創辦人張其昀就是在此時擔任秘書長，也奠定以後在陽明山創辦文大的機緣，以及如今文大與陽明山的不解之緣。

徐興慶表示，文大9、10月間將與陽明山管理處在「森林新築」合辦「陽明山國際產學人文創新與社會實踐計畫」，期盼屆時能在陽明書屋展現「陽明山的前世今生」；他也宣示，陽明山學將是未來文大發展的重要指標，並帶動師生共同投入。

(旺報 )