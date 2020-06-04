市場看好經濟復甦，帶動美股周三持續上攻，道瓊工業指數站回2萬6千點大關，標普500指數上漲42點，收在3122.87%。數據顯示，標普出現史上最大的50天漲勢，且根據歷史經驗，股市後市將持續看漲。

外媒報導，根據金融研究機構LPL Financial數據顯示，過去50個交易日中，標普500指數的漲幅高達37.7%，創下史上最大50天漲幅。若參考其他幾次50日漲幅較大的紀錄發現，6個月和12個月後的股市上漲機率高達100%，其中6個月的報酬率為10.2%，12個月報酬率達17.3%。

在新冠肺炎疫情爆發後，全球股市一度陷入暴跌陰影，但在美國政府以及聯準會的救市措施下，帶動了股市反彈。如今美國50州都已經重啟經濟，策略師們樂觀認為，隨著更多預防措施上路，應可以避免第二波疫情。

標普500指數自從3月23日跌至2,191低點後穩步上升，現在價位比該低點高41.7%，只比2月的歷史高點還低9%。

(中時電子報)