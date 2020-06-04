台中市海線指標建案「遠雄之星」系列造鎮案，買氣暢旺。（盧金足攝）

房價高，如何脫離無殼蝸牛？建商紛推出從低總價、小坪數、高坪效的小宅，讓年輕首購族入，看準這股小宅潮流，台中上市櫃建商包括遠雄建設、總太地產、坤悅開發，紛紛推出小宅產品，成功吸引購屋族目光，銷售表現亮眼。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，隨著家庭結構變遷，牽動房地產的型態改變，以目前市場供需情況，小宅仍會是未來房地產主力產品之一，加上購屋負擔較低、轉手率相對高等優勢支撐下，不論在自住或投資置產族群都相當受歡迎。

遠雄建設在台中市海線推出的「遠雄之星」系列造鎮案，目前「遠雄之星7」全案進入最後個位戶數完銷倒數，設計師法日本東京安縵酒店風格，推出全區八大日式現代化公設規格，打造一座純日式安縵美學生活社區，需求高坪效的購屋族，成家、換屋門檻更低。

最新「遠雄之星8」同樣緊鄰三井Outlet生活圈，受到不少自住小家庭、投資置產族看好未來生活機能，近期詢問度相當高，全案主打主題渡假式頂級運動宅，擁有室內籃球場、桌撞球室、果嶺推桿區等多項豐富運動公設，搭配低單、低總、高CP值優勢。

深耕北屯廍子重劃區的總太地產，近年推案同樣主打中小坪數產品，其中，位於環太東路上大型造鎮案「總太2020」開案短短半年火速完銷。

此外，二期「總太聚作」則於去年底挾帶旺勢進場，不僅價格親民好入手，其基地更規劃2000坪景觀公園，打造優質居住環境。

坤悅開發位在大雅區中清路上指標新案「坤悅雅樂」，基地位在中清路與中清北街口，相當具競爭力，為迎合中科新貴特別打造現代科技感的建築風格以及全齡化空間、飯店式公設獲市場青睞。

(中時 )