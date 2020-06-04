台南市新化警分局敬姓警員於2日凌晨時段酒駕肇事，全案依涉嫌公共危險罪移送台南地方檢察署偵辦，新化警分局當天下午立即由局長許芳毅召開重大風紀案件檢討暨專案風紀評估委員會議，對敬員建請記一大過並調至偏遠地區服務，另將該派出所所長調整為非主管職務。

新化警分局表示，案發後分局主動展開調查，敬員1日晚間22時勤務結束駕車返北區住家休息，臨時接獲友人邀請前往東區東安路某餐飲店飲宴，敬員酒後一時失察自行駕車返家，途中不慎擦撞計程車，造成楊姓女乘客左後腰部紅腫，傷者經送醫救護後，已返家休息。

新化警分局獲報後立即派遣督察組人員前往處理，敬員酒測值達0.46mg／L，全案依涉嫌公共危險罪移送台南地方檢察署偵辦。

新化警分局表示，當天立即請警政署、台南市警察局督察、新化分局各主管開重大風紀案件檢討暨專案風紀評估委員會議，依警察人員駕車安全考核實施要點，將敬員記一大過處分，並調整至偏遠地區；此外，敬員所屬派出所所長也調整為非主管職務。

新化警分局長許芳毅對同仁不自愛之舉感到震怒及痛心，表示會從嚴從重追究敬員責任，召開會議檢討指示相關單位加強管考措施，且落實防杜員警酒駕，確保不再發生，並重申對員警各類違法、違紀案件絕不護短，絕對主動從嚴從速查辦並斷然處置。

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(中時電子報)