行政院昨（2日）正式公布振興券詳細使用辦法，並且改名為「三倍券」，民眾只要先拿出1000元就可以購買3000元，並以實體、虛擬票券的方式並行。不過政策從規劃到正式宣布，過程中從原本的酷碰券到不排除發放等同現金的消費券，引發民眾各式各樣的疑問。臉書社團《爆怨公社》還因為相關抱怨太多，板主緊急宣布暫停發文。

連自己人都罵！王世堅一句「沒出息」成最大負面聲量來源

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看，分析2020年5月28日至2020年6月3日期間，振興三倍券的主要負面批評聲浪，實際上是行政院正式宣布前，民進黨議員王世堅在「新聞深喉龍」砲轟帶動。

王世堅曾批評，如果是發現金，民眾更方便領取，但政府卻為了避免民眾把錢存起來，千方百計的動用整個行政院人力與精神，來處理這3000元振興券，站在民眾的立場來說應該要越方便越好，「就像跟賣玉蘭花的計較那10000元一樣，沒出息！」。形同自己人打自己人的局面，讓不少網友大讚是「真男人」，同時紛紛附和振興券的設計太過擾民，成為網路上有關振興券討論中，負面聲量最高的來源。

聲量趨勢/EYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2020/05/28~2020/06/03)（圖／網路溫度計）

「發的不乾脆」聲量奪冠！先掏錢遭調侃「花錢買自己繳的稅」

調查此次振興三倍券正式宣布後，網友最不滿的三件事情，其中「不如直接發現金乾脆」網路聲量最高，有5904筆，其次為「使用限制複雜」網路聲量2788筆，最後才是「花1000才能換3000」網路聲量2464筆。

聲量趨勢/EYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2020/05/28~2020/06/03)（圖／網路溫度計）

針對這次拍板定案的振興三倍券，經濟部曾說明不排除發現金，但強調一定不會採用消費券的方式，最終的版本卻與消費券的本質相近。時代力量黨團總召邱顯智坦言，振興三倍券雖然混合紓困與振興兩種概念，實際上仍是變種的消費券。對人民來說姑且不論刺激經濟的成效如何，繞了一大圈，本質上卻走不出消費券模式，才遭不少人毒舌發的不乾脆。

另外除了實體券，這次還有非實體的電子支付、信用卡、電子票證等兌領方式，但是要先綁定載具，後續回饋領取的方式也大不相同，讓不少人看了眼花撩亂，抱怨使用限制與規定都太複雜。至於要先拿出1000元才能換3000元的作法，雖然有民眾持贊成意見，認為可以減少政府舉債支出，降低平白浪費人民納稅錢以及債留子孫的情況，持反對意見的網友卻認為，這樣的作法根本是「花錢去買我自己繳的稅。」

蔣萬安質詢贏掌聲！蘇揆一句「唯唐鳳是問」網友罵：超前切割

從熱門關鍵字中來看，因為振興三倍券爭議而快速竄紅的政治人物中，蔣萬安、唐鳳、蘇貞昌、馬英九等人都上榜。蔣萬安因為在質詢蘇貞昌時，砲轟政策草案從抵用券到酷碰券，最後變成振興三倍券，一改再改，批評蘇貞昌「政策規劃能力非常薄弱」，犀利的質詢過程讓他網路聲量一舉竄升。

此外馬英九則因為過去的消費券政策，再度重新成為網友討論的焦點，儘管馬英九發放消費券被批評在刺激經濟上的成效不如預期，但站在人民的立場來看，除了發放乾脆，金額也更多，在這次的振興三倍券爭議中重掀討論。

行政院長蘇貞昌因為在記者會上，表示對於三倍券的問題責成唐鳳，「有任何問題唯唐鳳是問」，遭不少人批評是提前打預防針「超前切割」，還有網友留言「怎不找他當院長」、「紓困出包陳時中背，振興出包有唐鳳扛」。對於蘇貞昌的說法引來網友罵聲，行政院發言人丁怡銘則火速澄清「只是兩人私下調情玩的一個哏。」

振興三倍券的爭議，讓包括馬英九、蔣萬安、唐鳳、蘇貞昌等人的網路聲量因此竄升。熱門關鍵字/EYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2020/05/28~2020/06/03)（圖／網路溫度計）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年05月28日至2020年06月03日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『振興三倍券』相關文本進行分析，並根據網友就不同政見之討論，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜尋，觀測網友意見的討論總數量。

(中時電子報)