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由鹿晗、宋茜、黃子韜、毛不易擔任導師的能量女團成長綜藝《創造營2020》一開播，實力不凡、備受矚目的練習生們將透過各種訓練與考核，在五位明星教練的帶領和引導下成長進步最終成團。

其中幾位妹子成為網上熱搜熱議的話題，不只有曾參加《中國新歌聲》第二季的希林娜依·高、韓國女團gu9udan成員劉些寧，就連時代峰峻的「二公主」張藝凡都在節目中大顯身手。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看這次的《創造營2020》中臥虎藏龍了哪些有顏值又有實力的練習生，又是哪十位奪走了網友的目光呢？

第10名：張藝凡

身高175的張藝凡從小學習芭蕾舞，是TFBOYS的師妹，同時也是時代峻峰簽約的第二位女藝人，因此被封「二公主」。

在第二期中，張藝凡將芭蕾與街舞元素結合，自信呈現《Bang Bang》讓評審眼睛一亮，雖然經常在舞台上怯場落淚被虧「20歲巨嬰」，但氣質又清純可愛依然讓大家對她寄予厚望。

第9名：姜貞羽

23歲的姜貞羽擁有不凡的古典氣質，不少人都覺得她的顏值根本是門面擔當。在首期節目中姜貞羽也展現舞蹈專長，吸引許多網友目光。

超高人氣的她每次出場都像是從畫裡走出來的仙子，驚人的美貌被網友誇讚「美若天仙、清塵脫俗」，舞蹈實力也得到五位教練的認可，姜貞羽先天優勢就不少，光是站在舞台上就自帶光芒。

第8名：王藝瑾

1996年出生的王藝瑾畢業於北京舞蹈學院，有「小楊冪」的封號，這次在節目中以甜美歌聲和亮麗外貌獲得大批粉絲喜愛，高顏值和高實力兼具的她，被許多觀眾投票選為門面擔當。

在首期以甜美歌聲演唱《喜歡你》時，可是讓全場聽得入神又心醉，連教練黃子韜都北打動，這小楊冪可完全是《創造營2020》中最大的黑馬之一啊。

第7名：鄭乃馨

2015年以泰國女團MilkShake成員身份出道的鄭乃馨，可愛的外型與清亮的嗓音極富戀愛感，就像初戀女友一般甜甜的，在第一期播出中就展現高超實力受到關注。

她在台上高歌一曲《Best Part》令觀眾如癡如醉，教練黃子韜聽過後還當場告白表示很心動，直接用英文給予讚美。

第6名：徐藝洋

徐藝洋曾經是SM公司旗下的練習生，回中國憑著參加《下一站傳奇》爆紅出道，年僅21歲的她才華爆棚，在韓國當練習生時，就把跳舞與唱功訓練得相當好。

這次成為《創造營2020》首位主題曲播放量破千萬的學員完全不意外！再加上甜美纖長的外型，見她第一眼任誰都覺得她就是為參加女團出道而存在的啊～（捧臉）

第5名：林君怡

舞台表現力極強的林君怡，算是「復讀生」，曾是《創1》的A班學員的她兩年前在節目中的表現開高走低，「A班一輪遊」也因此成為她的扎心往事。

時隔兩年林君怡重返創造營可是帶來驚人的蛻變，舞技更上一層樓，用Battle展現實力奪下首發學員位子，幾乎是「最強舞擔」的人選，這次能否在節目中登上山頂，也成為大家對她的期待。

第4名：劉些寧

23歲的劉些寧曾在韓國以女團gu9udan出道，漂亮外形與出色舞技讓她成為討論焦點，在第一期播出時，長直髮又五官精緻的劉些寧一出場就十分吸睛。

當她代表團隊出來PK跳舞，也展現驚人的舞蹈基礎與實力，讓導師們讚不絕口，劉些寧也順利登上首發7席位之一，不少網友都認為，無論從顏值還是實力來看，劉些寧是最有C位出道潛質的一位練習生。

第3名：希林娜依·高

希林娜依·高的嗓音被形容是「如天使吻過的聲音」，在《創造營2020》中希林娜依·高以一首《Someone You Loved》出場，第一聲就讓所有教練與練習生們驚艷。

極具個人特色的演出與唱功讓她的實力備受認可，外型略帶異域風情的希林娜依·高帥氣可愛兼具，風格百變又極具個人特色，目前就讀伯克利音樂學院的她還是歐陽娜娜的同學呢！

第2名：陳卓璇

被封「耿直女孩」的陳卓璇，成誒練習生前演過大片《陳情令》，在節目中發表感言時經常讓人驚奇不斷，像是她曾說：「我身邊很多小夥伴都去拍商務廣告，但我一次都沒有拍過，是我站的位置還不夠高嗎？」

當時「站得不夠高」還因此成為創造營的口號與金句，「陳卓璇好敢說」也成為關鍵字攻佔微博熱搜第一，她也因此成為有話直說、自信最美的女孩代表。

第1名：朱主愛

你一定也聽過她的歌！來自馬來西亞的創作歌手朱主愛（四葉草），以《好想你》爆紅，這次算是節目中曝光率、知名度相比其他女學員較高的選手。

其實年輕就成名的朱主愛，既有臉蛋又頗有唱功，在參與最強女團選秀時就以一首自創曲「老公公老婆婆」風靡全場，出色的創作實力是目前學員中的佼佼者喔！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月02日至2020年06月02日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『創造營2020』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)