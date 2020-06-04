蘋果(Apple)今年下半年將推出的新一代 iPhone，除了 5G、更親民的價格，高階款加入 LiDAR 光學雷達、螢幕尺寸改動等變化之外，還有那些不能錯過的亮點？外媒報導，蘋果 iPhone 12 系列(暫定名稱)很可能將導入螢幕下指紋(Fingerprint on display, FoD)的技術，箇中秘密其實跟 Apple Card 有關。

《small tech news》報導，蘋果在 iPhone X 開始導入的 Face ID 臉部辨識解鎖技術，是蘋果在生物辨識技術領域的一項創新，但是在無預警爆發的新冠肺炎(COVID-19)疫情下，面臨無情的考驗，讓不少使用者懷念起當年的 Touch ID(指紋辨識技術)。報導指出，蘋果頗有機會在 2020 年的 iPhone 12 系列中導入螢幕下指紋辨識技術，而且採取跟現行 Android 陣營截然不同的做法！

蘋果何以能推出與眾不同的手機螢幕下指紋辨識技術？報導指出，蘋果從 2014 年就開始探索相關技術並且遞交專利，進行布局。對於相關技術已暗暗布局 6 年，就是就是蘋果最大的秘密武器。此外，蘋果要在 iPhone 中採用螢幕下指紋辨識技術，不僅是為了彌補 Face ID 的不足(在配戴口罩實難以利用更安全的生物辨識方法認證解鎖)，而是有更深遠的目的！

報導指出，蘋果打算在 iPhone 12 系列中導入螢幕下指紋辨識技術，乃是整合考量了未來新版的 Apple Card，要提供更具一體性的體驗。文中暗示蘋果有意在新的 Apple Card 當中納入指紋辨識模組，且在中國大陸、法國當地的消費者都對於這一類整合生物辨識技術的信用卡很感興趣。

至於蘋果究竟是否會選擇在 iPhone 12 中同時搭載 Face ID 與螢幕下指紋辨識技術，仍待驗證，為了提供給消費者更多、更自由的選擇空間，這兩項技術在手機上並存並沒有衝突。但該網站認為，如果蘋果有意進一步縮小 iPhone 螢幕上的「瀏海」(TrueDepth相機區域)，則有能會傾向放棄 Face ID。

今年 4 月底，根據供應鏈方面消息，高通(Qualcomm)、京東方(BOE)以及鴻海旗下觸控廠業成(GIS-KY)，正共同努力研發超音波螢幕下指紋辨識技術，可望用於 2020 年今年秋季預定發表的 5G iPhone 的高階機種中。再包含先前財經外媒、巴克萊分析師以及天風國際分析師郭明錤，也都曾預測 iPhone 會導入螢幕下指紋辨識技術，讓相關預測在今年成真的可能性更高。但是預測蘋果新品準度很高的知名記者 Mark Gurman 曾經表示，他對於蘋果在 2020 年推出搭載螢幕下指紋辨識技術之 iPhone 不抱很高期待，也就是說他認為這一項技術要在 2021 年更有機會亮相。

關於蘋果今年將推出的 5G iPhone，有多方來源預測很可能將延後發表，上市時間也可能因此延遲。預計蘋果今年將前所未有的一次推出 4 款新 iPhone。在此之前，本(6)月 22 日蘋果就將以線上方式舉行蘋果全球開發者大會(WWDC)，預計一口氣揭曉五大平台的最新作業系統(iOS 14、iPadOS 14、tvOS 14、watchOS 7、macOS 10.16)，提前公開下一代 iPhone 還有硬體新品將搭配的作業系統新功能，同樣值得期待。

(科技)