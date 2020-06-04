新冠肺炎疫情影響，電影業苦哈哈，隨疫情趨緩，新北市府宣布將在13日及14日2天，在三重大都會公園旁的觀光市集南側停車場舉辦「青春電影YA！」露天汽車電影院，上映包括《射鵰英雄傳之東城西就》等經典好片，周邊也設置胖卡美食市集、集點抽獎換好禮等活動，邀請民眾一起來提振疫後經濟。

新北市長侯友宜今日參加活動時指出，台灣防疫有成，希望在解封後，由政府自身帶頭消費新生活運動，鼓勵民眾多外出，用行動力給予新北店家支持。

侯友宜說，小時候最常去廟埕、路邊看露天的黑白電影，此次地點選在三重觀光市集，結合5月底剛啟用的新北大都會公園「世界最大堤坡樂園」，鼓勵民眾白天可至公園遊憩、下午逛胖卡市集、晚上享受在星空下看電影的樂趣，一起在後疫情時代，逐步回復正常生活、安心消費，闔家開心出遊，用笑提升免疫力，打造「信心經濟」。

經發局表示，本次活動將5日中午12點起開放線上報名，活動兩天各限量100台汽車入場，此次活動特地引進國外超夯露天汽車電影院，兼具戶外防疫也有娛樂效果。

本次採汽車不發動的觀影形式，且技術部分由秀泰及新光影城提供全套影城完整放映設備，音響比照跨年演唱會等級的身歷聲系統，讓民眾能身歷其境，在車內就能體驗頂級電影院的效果。

電影部份更有華映娛樂跟CATCHPLAY提供正版授權DCP電影拷貝，將電影院的最高畫質內容原汁原味呈現在新北市民面前。

(中時 )