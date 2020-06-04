美國運輸部宣布6月16日起禁止中國民航機飛美國之際，中國民航局今公布，自6月8日（下周一）起，所有未列入「國際航班信息發布（第5期）」的外國航空公司，可選擇1個具備接收能力的口岸城市，每周運營1班國際客運航線航班。

另外，民航局、外交部、國家衛健委、海關總署、移民局等共同建立專班機制，以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵措施。

航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周2班。

航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。

中國民航局表示，已列入民航局3月12日官網發布的「國際航班信息發布（第5期）」航班計劃的中外航空公司，可以上述航班計劃為基準，繼續按照以下原則執行自／至中國的國際客運航班：國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留1條，每周運營班次不得超過1班。上述航線航班可調整境內外航點。

(中時 )