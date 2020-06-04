丁寧發聲心疼好友。(圖／翻攝自臉書)

何如芸和美侖飯店董事長王敏錡鬧婚變，雙方更撕破臉對簿公堂，何如芸指控老公家暴、外遇多年，未料王敏錡反擊離婚主因是她揮霍無度，購買的珠寶等同於一棟豪宅，對此，何如芸深夜再發文，悲訴在等一個道歉，讓好友丁寧看了都心疼，苦勸「你不用等他道歉，你也不需要原諒他，你只要原諒自己曾經這麼傻就好」。

王敏錡3日發聲明，否認家暴指控，更透露何如芸結婚這十幾年來揮霍無度，購買的珠寶、包包等同一棟豪宅，這讓她看了非常難過，深夜再發文感嘆「如今婚姻漸行漸遠，以前我守候他，如今是等候他，等候他的解釋，等候他的道歉，然後扮演一個可以理性說原諒的妻子」，沒想到等不到他親自溝通，卻是洋洋灑灑透過聲明稿指控。

她也表示當初為了求子，進行20次人工受孕，煎熬是她一個人忍受，「其實，我想告訴王先生（很抱歉也只能用這個方式），你可以直接跟我溝通，不是透過律師，也不是聲明稿。」文章一出讓不少網友都很不捨。

連好友丁寧也相當心疼，留言回覆「什麼！是20幾次人工受孕！這種苦妳竟然可以承受！妳真的...唉，我不說了。他，不會道歉的，一個願意溝通會誠懇道歉的人不會一錯再錯。」最後更苦勸「你不用等他道歉，你也不需要原諒他，你只要原諒自己曾經這麼傻就好。」

(中時電子報)