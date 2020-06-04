娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！何如芸婚變方文琳神回；秦昊竟對伊能靜說這句；林青霞火辣泳裝出土；瑋瑋被迫出櫃，兄護弟反擊。中時電子報娛樂為您追下去。

方文琳、米可白、游安順、黃迪揚、梁佑南等人主演的大愛劇場《我在你心裡》，3日舉辦新戲記者會，離婚10多年的方文琳被問起女星何如芸婚變新聞，在兩造相互指控的家暴、外遇、刷掉一棟豪宅等各種婚變原因中，最不能接受什麼那一點？她坦言最無法忍受家暴，「只要動過一次手，有一就有二，我絕對不會容忍」。至於男方指控女生「消費習慣驚人」、「年刷數百萬」、「刷掉一棟豪宅」，方文琳認為：「那你當初就不要給人家這個卡，你既然給了，表示你要有能力負擔。」但她也強調畢竟不是當事人，很難了解箇中詳情。

女星伊能靜近期加入明星女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，要和眾女星一起培訓和比賽，其中51歲伊能靜更是大齡參賽者，讓真人秀還沒播就話題十足，而伊能靜昨（1日）則發文分享她回歸舞台的心路歷程，但秦昊卻現身留言「我的兒時偶像」，還激怒女星張萌替伊能靜抱不平。

【回憶殺】說到70年代的著名台灣女星，就一定會提到林青霞。氣質出眾、臉蛋姣好，加上精湛演技，讓她一夕之間風靡全台，即便婚後息影，一舉一動都是外界的焦點，堪稱從未被時代吞沒的傳奇之星。

林青霞19歲以瓊瑤電影《窗外》出道，陸續推出《滾滾紅塵》、《八百壯士》、《笑傲江湖之東方不敗》等膾炙人口的作品，也拿下金馬影后和亞太影展最佳女主角的殊榮，從影時間長達21年，超過一半是文藝愛情片，成為瓊瑤片女主角的代名詞。

百萬YouTuber「黃氏兄弟」弟弟瑋瑋，遭爆在同志交友App約砲「被迫出櫃」，昨晚他公開向家人及身邊朋友道歉，並痛哭向母親坦承性向，對此哥哥哲哲也對於沒保護好瑋瑋感到自責。

(中時電子報)