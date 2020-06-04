教育部網站又發生網站遭到駭客入侵的資安事件。國安單位發現，包括教育部以及台灣幼兒園網站，遭到駭客侵入後，竊取會員個人帳戶密碼及個人資料，並販售給有需求的業者，當成人頭帳戶進行不法行為，其中也包括民間公司等，至少有2萬筆資料遭竊，國安單位目前已進行追查。

國安單位日前收到通報，發現有不肖業者在網路上販賣個人帳戶密碼以及郵件，提供特定與不特定人士購買後，利用購得的帳戶密碼前往各網站當成人頭帳戶登入，進行不法行為以及扮演攻擊角色破壞系統。

情治單位表示，目前發現不只教育部官網內的台灣幼兒園網站遭入侵，包家長及老師資料都被偷走，還有其他政府單位官網也遭竊，甚至還有學校也被攻破，竊走的資料高達近2萬筆。

資安單位分析，駭客疑似利用木馬程式及釣魚軟體，以郵件方式發送，當目標對象點咖郵件後，就遭到植入程式，接著電腦個人帳戶以及資訊，就會自動傳輸到駭客手中，所有的過程都不會被發現，手法類似之前發生立法委員收到釣魚信件。

由於受害單位除了幼兒園網以外，還包含不少學校及政府機構，國安單位目前正全面示警，要求防護持續再升級，並追查駭客來源。

(中時電子報)