槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

今天凌晨國道1號南下58.9公里處內壢路段，發生一起火燒車事故，一台載運鹽酸的槽罐車，疑似為閃避一台自小客，失控撞上內側護欄，當場起火燃燒，車頭陷入火海，幸好槽罐車是空車，並無無載物。2名駕駛僅擦挫傷、並無生命危險，但自小客駕駛謝姓女子，竟然年僅16歲未成年，無照開朋友的車上國道。

這起車禍發生在凌晨4點半，43歲陳姓槽車司機駕駛載運「鹽酸」的槽罐車，行經國道1號南向58.9公里處時，正好碰上從五楊高架車道下來、準備換車道匯流進國道的銀色自小客，槽罐車疑似閃避不及發生碰生碰撞，失控撞擊內側護欄，車頭當場起火燃燒，成一團火球，謝女則撞上外側護欄。

消防獲報派遣消防車11輛、救護車2輛和34名打火弟兄到場，但火勢相當猛烈，約20分鐘控制火勢，4點53分撲滅，燃燒面積約3平方公尺，所幸2人並無生命危險，陳男僅左眼上緣撕裂傷4公分及胸口疼痛、謝女肢體疼痛無明顯外傷，分別送聯新醫院。

警方調查，2名駕駛酒測值皆為零，但據ETtoday報導，自小客車駕駛謝女年僅16歲，未成年無照駕駛，車子也不是她的。整起事故詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

(中時電子報)