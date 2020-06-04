境外生返台？教育部：暫時不開放 10:522020/06/04 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部表示，因為國際疫情仍嚴峻，所以暫時不會讓境外生返台。圖是華梵大學境外生今年2月底完成14天隔離後走出來的場景。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 境外生返台之路受挫！教育部表示，已於行政院跨部會協調會議提出境外生返台具體規畫，但會議初步結論為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，故需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。 目前還有約2.6萬個境外生無法返台就學，行政院昨天召開跨部會會議，討論是否解禁。在會議中，教育部提出最快7月讓境外生返台，但會以「分批、疫情輕微國家、學位生」為優先對象。不過會議最後結論是，國際疫情仍嚴峻，暫緩開放境外生入境，何時開放需再討論。 (中時 ) #國際 #境外生 #邊境 #疫情 #會議 也許您會感興趣 生活熱門新聞 32度熱天剩3天！鋒面周六到 專家：這2區雨最大 - 生活 好市多口罩半小時被秒殺 網跟以前價格一比驚：虧慘了 - 生活 中衛口罩第2波網購來了 開賣時間搶先看 - 生活 年過40飄老人味？醫曝這2處洗澡忘了用力搓 - 生活 中衛口罩秒殺！內行曝訣竅：一次買到3盒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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