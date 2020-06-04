境外生返台之路受挫！教育部表示，已於行政院跨部會協調會議提出境外生返台具體規畫，但會議初步結論為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，故需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。

目前還有約2.6萬個境外生無法返台就學，行政院昨天召開跨部會會議，討論是否解禁。在會議中，教育部提出最快7月讓境外生返台，但會以「分批、疫情輕微國家、學位生」為優先對象。不過會議最後結論是，國際疫情仍嚴峻，暫緩開放境外生入境，何時開放需再討論。

(中時 )