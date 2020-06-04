近期大陸的「地攤經濟」受到民眾推崇，包括濟南、鄭州、石家莊、西安等省會陸續啟動了「地攤經濟」與「夜市經濟」的計畫。不過，在管制尚未完善的前提下，6月2日有大陸網友爆料稱，大連的一處夜市因為交通堵塞、衛生「一片狼藉」，所以遭到停市整改。顯然，地攤雖然可為穩就業衝經濟，但如何規範還是要進一步研擬。

對於網友反映的情況，大連市商務局流通處官員回應表示，該網友所說的情況與「外展外擺」工作有關，相關工作詳情需諮詢大連市購物節組織委員會。該委員會於3日下物向媒體回應稱，網友反映的是夜市攤商自發性的擺攤行為，因為缺少統一管理，造成周邊環境及交通受到影響，目前已經暫停營業。

委員會工作人員表示，目前大連正在展開「商業外展外擺」活動，由政府統一管理，畫定擺攤區域，制定經營範圍；目前該活動已經公布了第一批允許外擺地段，將於近日開放範圍內商加的經營活動。

該工作人員還說，相較摊商自發擺攤，「商業外展外擺」活動更有利於保障夜市經營不影響居民進出，不干擾民眾生活；此外，活動也會在管理費、占道費上為商戶免費提供減免，減輕攤商負擔，擴大就業。

此前，大連市城市管理局官網6月1日發布消息稱，為了重振消費行為和支持「2020大連購物節」，各區城市管理部門針對外展外擺區域管理時必須遵守「定時、定點、定內容、定責任、定規矩」的原則，協調各區做好購物節期間商業外展外擺報備並給予免除臨時占道費，負責購物節活動區域周邊市容環境整治，確保活動整潔有序。

(旺報 )