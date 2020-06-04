今年來國際油價震盪劇烈，由中東產油國發行的海灣債，卻大受國內投資人青睞，在台發行量創新高。法人表示，面對黑天鵝環伺、超低利率的環境，海灣國家發行的主權、類主權債，信用評等與台債相當、殖利率更高出4~5倍，債信佳、收益好，自然吸引資金追捧。

根據資料顯示，中東地區銀行業來台發債，正吸引國內保險公司、金融業等大型機構投資人青睞，發行量連年成長，今年來累計發債規模，已衝上160億美元，超越去年全年的120億美元紀錄，創歷史新高。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，來台發債的中東銀行主要來自波斯灣一帶的卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，因此又被稱為「海灣債」。而近年大受市場歡迎主要是因為債信水準、殖利率都較高，滿足國內投資人需求。

以上述的卡達、沙國、阿聯為例，Moody’s給予的主權信評分別為Aa3、A1與Aa2，債信水準與台債相當；而7~10年期主權與類主權債券平均殖利率分別有2.4%、2.7%與2.3%，相較於10年期台債0.5%的殖利率，高出4~5倍。若年期更長，如：卡達2050年到期債券，殖利率甚至高達3.6%，吸引力自然相當大。

黃子祐表示，今年來國際油價大跌，絲毫沒有影響海灣債的買氣，主要是因為債券、股票的投資思維不同。股票強調本夢比，一旦營運轉弱，容易遭到拋售；但債券重視長期固定領息，只要發行單位沒有破產，給得起利息、到期能返還本金，投資人都會繼續持有。

黃子祐強調，海灣國家擁有龐大的外匯存底，海外淨資產豐厚，足以抵擋油價震盪衝擊。以卡達、沙國、阿聯為例，海外淨資產各佔GDP的1.9、1.4與2.7倍，為全球前10大富裕國家；而科威特更達5.5倍，位居首富國。

若統計2011、2014與2018年近三次經驗，油價分別崩跌31%、75%與44%，彭博巴克萊海灣國家美元債券指數分別上漲11%、0.8%與-0.3%，顯示油價對海灣債的影響非常低。

(時報資訊)