美國黑人佛洛伊德遭到警察不當執法而過世的事件引發全美暴動，NBA球星們紛紛表達悼念以及不滿警察執法過當，湖人球星詹姆斯更是罕見地在4天內15次發言看法，深刻關懷社會的態度獲得退役名將史蒂芬傑克生的極度讚揚，認為詹姆斯不愧是聯盟一哥。

佛洛伊德生前與傑克生是相識20年的好友，佛洛伊德過世讓傑克生備感痛心，傑克生在節目上表達會替佛洛伊德舉辦追悼會。

傑克生說，非常感謝詹姆斯這幾天多次替佛洛伊德的逝世表態，詹姆斯不但擁有絕佳球技，更感同身受的關懷社會事件，他才是NBA史上最好的球員。」

傑克生表示，「我打給詹姆斯，謝謝他的關心與支持，我會努力辦好佛洛伊德的後事。詹姆斯回我，你不曾讓我失望過，我也不會讓你失望。」

傑克生說，「詹姆斯在這次事件中讓我有深刻的體驗，一名偉大的球員不能光看他的球技，還有他的人格特質以及是否關懷社會，加上他有一個特質，那就是能夠幫助隊友成長茁壯，如今詹姆斯的影響力無遠弗屆，因此，詹姆斯已經超越了喬丹，成為無庸置疑的NBA第一人。」

(中時 )