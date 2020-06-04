昨天我們提到資金大水漫灌在今年美國大選之前都不會結束，船長剛上修對股巿的看法，今天台股就正好大漲並突破"萬一"頸線壓力，外資今年從台股提款6600億，但在回流資金力拼之下，台股居然又能回到"萬一"之上，現在要試想一種情況 : 若外資反賣為買的話，台股會如何?

為何這麼問呢? 我們猜想今年的外資賣壓主要來自二塊 : 一部份是全球基金的贖回(包含ETF)，這算是系統性風險，無可避免，全世界都一樣，但經過了半年，當美股逐漸回穩，可能意味金融巿場的動盪期漸過去，基金贖回也近尾聲。另一部份來自油元國家主權基金的賣壓，以彌補油價大跌的支出缺口，現在油價反彈到30~40元間，理論上應可稍微緩解一點產油國的財務壓力。

因此，外資目前有機會反賣為買，但回籠的幅度還要看國際經濟復甦的力道，由資金行情轉為景氣行情能否平順。樂觀的情況下，外資若出現連續性的回補，那台股可能又會漲一段上去。

我們由台股短期的籌碼來看，外資出現難得的三連買，且出現在盤整數週的"萬一"突破之時，讓人期待買盤會持續一段時間。散戶轉為做空，當然這個算反指標，所以偏多看待；主力大戶在選擇權及現貨買超也呈現偏多，因此今天突破"萬一"有機會是另一個區間的起點，而且做多現在很清楚，頸線壓力變支撐，"萬一" 只要沒跌破，就偏多看；若跌破，再來保守即可。為避免被震盪掃出去，可以抓寬一點約10861為停損點。

圖文/船長授權提供

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最近外資喊股喊的特別積極，不管是伺服器股在高點喊賣，或是找一些低位階股喊進，更重要的是喊的動! 是否代表背後有外資悄悄回台灣，可以特別注意!

只要喊買喊的動，就不用太擔心，即便喊的都是低位階的族群，那也是因為後疫情時代到來，過去半年甚至一年因為產業景氣轉差，許多族群現在跟大盤反彈到"萬一"沒什麼關係，這樣的股票代表大家手上想賣的人都賣了，因為已經壞了半年甚至一年以上，若在此時能看到一絲春天的氣息，就該給他股價平反一下，跟目前反彈站上"萬一"相匹配。

汽車及汽車電子零組件從前年下半年就已經是景氣衰退期了，經過了2年的調整後，最近中國車巿開始看到一點復甦的跡象，智伸科打入特斯拉供應鍊後，復甦比同業快一點，皇田及劍麟是傳統的績優車用零件廠，也會比較早感受到景氣，車用零組件在導線架及二極體部份也壞了很久，像是外資升評的強茂就有代表性，同族群的台半也出現買盤，甚至導線架的界霖與順德也有初醒的感覺。

面板業被法人賣到現在手上應該所剩不多，所以只要有一點利多或是報價止跌反彈的轉機，就能直接拉到漲停，如友達及群創都是在低檔築出短底，並出現短多突破。

NB相關族群還在延續漲勢，GIS除了供應平板及NB觸控模組，也受惠這波遠距需求，今年底明年初承接miniLED的可能性隨著法人及大戶的只買不賣而提高，創下新高後值得持續留意。其他像是義隆、新日興、加百裕、鈺太、森田等NB受惠股也都沒有走完。

軟體股緯軟也因為中國客戶復工順利，營收開始回升，股價也出現突破點。

生技股中的保健食品(大江)、美容(麗豐)、隱形眼鏡(精華)也都是後疫情時代的回暖族群。

總之進入後疫情時代，就算外資沒有大幅回籠，低位階的景氣復甦股也會有股價平反之時，若外資大幅回補，那可能就百花齊放。現在做多變簡單，只要注意10861~11000為大盤的支撐區，跌破再全部出場就好。

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於 PressPlay

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(中時電子報)