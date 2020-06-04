網友討論。

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行政院長蘇貞昌近日宣布政府最新的振興方案：振興三倍券，將讓民眾以1000元兌換3000元的三倍券，希望可以促進經濟活絡，但網友指出政院這個做法讓他總有種「既視感」，直說這根本是「龐式騙局」！

網友發文表示，這根本就跟常見的詐騙老鼠會一樣，騙你可以以小搏大，但是接下來「被套牢」，那就是你的事了！直說這次的三倍券「好領」、「好用」、「好刺激」聽起來真的超像詐騙，拿1000換3000，又說有各種八折優惠，乘1.25又乘1.25，聽的人頭暈暈的還真的會給他栽下去！

文章引來網友討論，表示「先繳1000塊 我帶你去下個任務」、「美化一堆屁話 本質也就是這樣」、「龐氏騙局也是這樣搞的」、「我賣綠畜4000當做善事好了」、「政府對人民用盡心機有必要這樣嗎」、「做的比3600爛，硬要包裝得效益比3600還要好！根本詐欺！什麼叫不爽不要領？有種不要發啊！」

(中時電子報)