北投3處泡腳池9日解封 入場仍須戴口罩 11:182020/06/04 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市北投復興公園溫泉泡腳池區9日起取消實名制、座位間隔及暫不限制人數。（台北市產發局提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市北投泉源公園溫泉泡腳池區9日起取消實名制、座位間隔及暫不限制人數。（台北市產發局提供／張立勳台北傳真） 台灣新冠肺炎疫情趨緩，北投泉園公園、硫磺谷、復興公園溫泉泡腳池區9日起取消實名制、座位間隔及暫不限制人數。 北市產發局配合中央及市府解封規定，北投泉園公園、硫磺谷、復興公園溫泉泡腳池區9日起取消實名制登錄、座位間安全間隔，並暫不限制泡腳人數。 產發局公用事業科長何明育指出，因為國外疫情依舊嚴峻，為保障遊客個人健康，仍維持每周二至周日上午8時至晚間6時開放，中午12時至下午1時休園消毒及清潔環境，此外，入場民眾須佩戴口罩。 (中時 ) #公園 #北投 #復興 #硫磺谷 #取消 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 「黃氏兄弟」瑋瑋被迫出櫃 兄護弟反擊：沒好好保護他 - 娛樂 32度熱天剩3天！鋒面周六到 專家：這2區雨最大 - 生活 民進黨吳怡農南下鼓勵罷韓 沈富雄飆4字 - 政治 吳怡農高雄罷韓沈富雄開嗆？網6字狂轟他 - 政治 中衛口罩第2波網購來了 開賣時間搶先看 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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