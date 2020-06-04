台北市北投泉源公園溫泉泡腳池區9日起取消實名制、座位間隔及暫不限制人數。（台北市產發局提供／張立勳台北傳真）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，北投泉園公園、硫磺谷、復興公園溫泉泡腳池區9日起取消實名制、座位間隔及暫不限制人數。

北市產發局配合中央及市府解封規定，北投泉園公園、硫磺谷、復興公園溫泉泡腳池區9日起取消實名制登錄、座位間安全間隔，並暫不限制泡腳人數。

產發局公用事業科長何明育指出，因為國外疫情依舊嚴峻，為保障遊客個人健康，仍維持每周二至周日上午8時至晚間6時開放，中午12時至下午1時休園消毒及清潔環境，此外，入場民眾須佩戴口罩。

(中時 )