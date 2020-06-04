罷韓投票倒數計時，國民黨主席江啟臣4日在台中受訪表示，民進黨中央通過罷韓聲明，就是告訴大家，這已不是高雄的事，大部分的高雄市民希望的是振興紓困，「升高對立只會成為高雄進步的絆腳石！」台中市長盧秀燕則說，韓市長是我們的同志，我們都會關心。

江啟臣表示，別人在拚罷韓，我們就是拚政績，所有15個執政縣市首長，大家都非常用心工作。疫情趨緩，大家心中首要振興經濟，前陣子為了疫情，犧牲經濟社交，現在行政院推出振興券，需要地方政府加強擴大振興效益。

江啟臣表示，黨中央全力協助執政縣市，特別是現階段經濟振興工作，韓市長及高雄市政府團隊都很認真努力，市政工作都忙不完了。選舉罷免是公民權利，希望大家理性投票，高雄市政府團隊是專業的團隊，希望他們能夠繼續服務高雄，讓高雄在最短時間快速進步。

江啟臣說，相信高雄市民6月6日會做出理性抉擇及判斷，他再次強調「高雄市政府是一支很棒的團隊，希望能夠繼續服務高雄。」

媒體追問，民進黨主席蔡英文在中常會裁示通過「罷韓聲明」，等於下達動員令。對此江啟臣回應，罷韓活動初期，無論罷韓團體或民進黨都定調這是高雄的事情，在罷免投票前3天，民進黨中央通過這樣的決議，就是告訴大家，這已經不是高雄的事。

江啟臣說，大部分的高雄市民希望振興紓困，而非對立。針對6月6日罷免，高雄市政府及國民黨中央，都不認為對立對高雄進步有幫助，「對立只會成為高雄進步的絆腳石。」

(中時 )