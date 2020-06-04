百萬YouTuber「黃氏兄弟」以清純、逗趣風格，收到不少網友關注，但週刊3日爆出弟弟瑋瑋遭爆在同志交友App上，和網友約一夜情，還曝光自己性尺寸、討論性癖好，引起熱議，晚間他首發聲，向爸媽、家人及身邊朋友道歉。周刊爆料而被網友出征臉書粉絲團，今發聲明撤稿道歉。

網紅「黃氏兄弟」，是由哥哥「哲哲」及弟弟「瑋瑋」組成，在社群平臺YouTube上創立的影片頻道，目前訂閱用戶數高達150萬，節目包括開箱、遊戲、歌唱等生活分享。

瑋瑋在影片中表示此並非自己期望公開的方式，也打電話給媽媽，聲淚俱下坦承「我是同性戀，我不喜歡女生」，對此母親表示早就知情，更直言永遠站在瑋瑋這邊，而哥哥哲哲除了在旁安慰瑋瑋，更一度心疼眼泛淚光，並哽咽表示：「很後悔沒有好好保護你，我覺得你沒有做錯事」，更護弟反擊：「全是爆料者的問題」，讓外界相當心疼。

揭「黃氏兄弟」約炮遭網友灌爆出征《鏡週刊》道歉。(圖/翻攝自 鏡週刊 臉書)

而《鏡週刊》則在今(4日)在臉書刊出「道歉啟事」，署名鏡週刊編輯部，「本刊三日關於黃氏兄弟的報導，違反長期追求的性別自主多元價值，經讀者反應後，已將相關報導及影片全部下架，除了深切檢討、絕不再犯，並對黃氏兄弟及讀者致上最深歉意」。

(中時電子報)