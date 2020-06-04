大安媽祖文化園區市府日前舉行座談會，出席民代持不同意見！台中市議會民進黨團今天舉行記者會，出身大甲的建築設計師陳禎萍，呼籲市府先送環評，暫緩這個計畫的預算表決；環保局指出，依環保署新修正標準，高樓建築達120公尺才應實施環評，大安媽祖基座及神像無需實施環評。

市議會民進黨團總召李天生說，在一望無際西海岸沙地上興建1座高而體量大的建築物，不但安全維護費用高，對於原本的環境生態一定會產生影響；附近卻是西海岸重要的紅樹林、白鷺鷥保護區。依照環評法規定，這個計畫在執行前應該進行完整的環境影響評估，以免造成不可彌補的傷害。

擔任這項行動聯盟發言人陳禎萍指出，原本她只是以一個在地人的身分去關心這個議題，但在公聽會上她卻產生很多疑問，一方面擔心附近珍貴的紅樹林、白鷺鷥保護區，及特有沙灘和溼地生態被破壞，一方面也認為，政府在制定建設計畫前，應更廣泛開放讓公民的意見參與進來。

環保局表示，依據當時「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第20條規定(現行法規為第19條)，應實施環評規模為「10公頃以上」，該案開發面積為6.1公頃，屬風景區開發非位於國家公園、國家重要濕地、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境。

另依據行政院環保署107年4月11日修正標準，高樓建築達120公尺才應實施環評(修法前為80公尺)，該案建物（媽祖基座及神像）離地69公尺，非屬「高樓」建築，因此依現行環境影響評估法，無需實施環評。

觀旅局強調，依據台中市特殊結構建築物委託審查辦法，高度超過15層樓或50公尺以上者，應將結構設計委託審查。大安媽祖文化園區基座建築103年規劃高度為69.23公尺，對此市府已委託台中市土木技師公會於103年6月審竣，確認規劃的建築結構安全無虞。

(中時 )