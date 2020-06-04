工研院服科中心組長林宏墩操作「微型生理感測雷達技術」。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

新冠狀肺炎疫情來襲，工研院為提升醫護人員照護效率，攜手喬福醫材將「微型生理感測雷達技術」導入病床床墊，病患只要躺在床墊上就可測得心跳與呼吸，生理數據透過WiFi傳送到護理站的資訊系統或護理人員手機APP，就可隨時掌握病患狀態，成為最佳照護利器。

工研院服務系統科技中心組長林宏墩表示，新冠肺炎常見的症狀包含發燒及呼吸困難等症狀，其中「呼吸」這項生理數據，一般醫院會使用心電圖貼片與鼻氣流來測量，透過呼吸次數、動作快慢與呼吸深度，評估病患的生命跡象。

林宏墩指出，工研院以「微型生理感測雷達技術」導入床墊應用，具有多項特點，首先不同於一般光學式穿戴裝置，病患身體不須接觸感測器，免除穿戴量測裝置的不適感。

更重要的是，這個科技床墊具備非接觸式與遠端監控功能，透過工研院系統整合的非接觸感測技術，量測病患心律與呼吸等生理數據，以WiFi即時傳輸，讓醫護人員快速掌握病患異常心率、呼吸中止及呼吸急促等情況。

醫護人員在護理站上的電腦螢幕，從遠端就能同步即時掌握每床病患的多種生理數據，讓醫療照護生理數據監控更即時化、自動化、零接觸化，減少頻繁進出病房，降低感染風險，透過數據資料整合，也可提升醫療服務品質和效率，目前已和醫療院所洽談臨床應用。

(中時 )