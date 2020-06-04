新竹警方日前懷疑一家養生會館的營業方式，因而喬裝男客前往探查，過程中一名小姐問「要不要幫你解毒？」，還微笑比出「5」手勢，意味「半套」性服務需加價，當場查獲。擔任養生會館負責人兼櫃台人員的阿雄（化名），被新竹地院判刑6月，上訴後遭駁回，最高法院仍在審理中。

判決指出，阿雄在該養生館從事接待客人等工作，卻媒介女子假按摩之名，行色情交易之實，以70分鐘1000元價碼為男客進行按摩，加價500元則進行半套性服務。

警方覺得該養生館詭異營業方式，因此喬裝成男客前往探查，服務過程中小姐問：「要不要幫你解毒？」，員警問及是否加錢時，小姐則微笑比出「5」手勢，表示半套服務需要加價500元。

但阿雄在庭上喊冤辯稱，有告知小姐不能做違法事情。法官勘驗證據後，仍不採信阿雄其說詞，依法判他6月徒刑，目前全案已上訴到最高院審理當中。

(中時電子報)