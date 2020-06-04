5G競爭詭譎，諾基亞和上海貝爾在大陸的合資企業諾基亞貝爾近期接連痛失5G大單，4日又被國資委移出央企名單，在大陸前景逐漸黯淡。

每日經濟新聞報導，國資委網站4日顯示，經國務院批准，上海諾基亞貝爾股份有限公司不再列入國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責企業名單，按照股權關係由相關中央企業管理，象徵諾基亞貝爾從央企名單中剔除，不再屬於國資委直接管理的企業。

諾基亞貝爾身份特殊，曾經是唯一一家合資直屬央企。如今諾基亞貝爾中方股權將繼續由華信郵電持有和管理，華信郵電為該公司最大股東占股50％，隸屬中國保利集團。

諾基亞貝爾曾是大陸發展通訊網路的主力，但隨著如華為、中興通訊等當地競爭者茁壯，諾基亞貝爾在大陸越來越艱難。報導稱，諾基亞貝爾在2020年大陸5G大規模建設的初期便丟失了重要訂單，主因是未跟上大陸發展5G的節奏。

(工商 )