新台幣兌美元匯價，今開低震盪趨堅，顯示短多格局欲小不易，與台股周四持穩創波段反彈新高相互輝映。據業界指出，新台幣兌美元雖屬強勢，但有關單位對新台幣在高檔的天花板，仍心有所屬，據傳係28.5元至29元區間。

新台幣兌美元匯率周四甫開盤，暫報29.93元，貶值2.5分，但這也是早盤的最低價，之後新台幣再度持穩回升，盤中最高價一度來到29.87元，係升值3.5元，迄上午10：37的匯價，則暫報29.905元，與昨日匯價持平。整體來看，就是欲小不易格局。

不過，相對韓國央行日前調降利率，又3度提高預算振興經濟，使韓元兌美元承壓來看，台灣為求與南韓在爭取海外訂單上，有公平競爭機會的話，有關單位就不會放任新台幣過度升值，畢竟台灣GDP成長，仍大多靠外銷實績而來。

據指出，年前有外資看升新台幣兌美元的合理匯價應是28.5元以上，使新台幣一度曾大舉升破29元大關，但突破29元的時間並不長，顯示有關單位心中自有一把尺，據傳這把尺就是新台幣大波段升值的底線，即天花板約在28.5至29元區間，這底線至少在看得到的未來3~5年，仍不會改變。

(工商 )