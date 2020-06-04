後疫情時代身心需要療癒，在矗立於田野與縱谷中藝術季，讓今年夏天除了熱氣球嘉年華之外，多了一個飛奔台東的理由。2020年的《漂鳥197-2020縱谷大地藝術季》於6月1日展開，由行政院農委會水土保持局台東分局主辦的「萬物糧倉大地慶典」計畫之一，最受矚目的縱谷大地藝術季去年首度開展即獲得熱烈好評，今年同樣沿著從池上鄉綿延至卑南鄉的「197縣道」，結合印度詩聖泰戈爾最動人的「漂鳥集」，化作一件件雋永的藝術作品，也將成為全新拍照打卡必遊景點。
《漂鳥197-2020縱谷大地藝術季》與去年第一屆有很大的不同，為了讓民眾對於藝術家創作的過程更加了解，今年在開展前完成布展5件作品，分布在池上農會舊穀倉及大坡池周邊。由池上農會舊穀倉本身就是一件藝術，這是特別邀請壁畫藝術家紀人豪，在今年四月完成與愛馬仕合作在松菸的創作之後，來到台東池上駐村一個月後，感受池上的生命力後所完成的作品。不同於之前的作品，池上的作品除了壁畫技法之外，更出現了少見的水墨風格。
主辦方也表示，策劃活動是邀請不少國外的藝術家，但受到疫情影響，剩餘的5件作品，會在7月～10月之間逐步設置完成，民眾除了可以欣賞去年的11件作品及已經完成的5件作品之外，也可以實際看到藝術家的創作過程，感受作品的生命力。
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(中時電子報)
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