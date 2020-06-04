6年前澄清湖假車禍真殺人詐保案，陳柏裕開車撞死吳姓男子後詐領保險金，還與死者妻子發生性關係，最高法院維持原判決，斥責陳男要錢、要人實在卑劣，依殺人罪判處無期徒刑，同案被告陳奕全及張森安、林益田各判刑10年2月到14年半不等刑期，全案定讞。

陳柏裕因曾任職保險業務員，熟知保險理賠等相關事務，他明知吳男原本從事送報紙工作，資力不佳，竟計劃性誘引吳開設牛排店擔任負責人、貸款購買高達1千多萬元房屋及投保，再提供生活費、借款予吳花用，造成吳男缺錢、積欠款項之金錢壓力。

陳男再鼓惑吳以自己為被保險人，計畫性製造保險事故，造成身體傷殘方式，以詐領殘廢保險金，減輕金錢壓力，經吳同意後共同保高達4600萬的保險；陳柏裕先找人砍斷吳的手臂，但只造成手重傷領到20萬多的理賠。

陳柏裕因無法如願得逞領到重傷害的殘廢保險金，於是帶2014年9月29日夥同張森安等人，不顧吳男仍受有傷害行動不便，只為金錢而狠下心腸，在澄清湖邊將吳撞死，甚至為掌握日後保險金之申請、請領及取得，在吳男死後不久與吳妻同住、發生性關係並懷孕。

高雄高分院更二審痛斥，陳柏裕要錢、要人之心態，實在卑劣，更未見其對於吳男死亡有絲毫懺悔、悔悟之心，死者母親在法庭上作證的陳述，更讓人心疼一位母親辛苦扶養小孩長大，卻遭受陳男如此之利用與踐踏。

合議庭考量陳柏裕居於首謀、指揮之地位，掌握及操控其他被告該如何進行計劃，其惡行、惡性及犯案情節嚴重，且幾近令人不可原諒，將他判處無期徒刑；同案被告林益田判刑14年半、張森安14年、陳奕全10年2月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )