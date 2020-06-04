防疫指揮官、衛福部長陳時中因為在防疫上的努力備受肯定，支持度爆棚，而近來他為了推廣「防疫新生活」，南北跑透透，頻頻出現在螢光幕前，但對此，資深媒體人黃暐瀚指出，陳時中這樣頻繁燈新聞版面，恐怕會讓民眾「膩時中」。

黃暐瀚在政論節目中提到，現在陳時中到處出現，仗著防疫成功的光環要推動觀光，但是如今民眾已經感到「膩」了，過去一直說要「順時中」，但是現在卻已經造成「膩時中」的現象，過度曝光的現象已經讓民眾感到厭煩。

(中時電子報)