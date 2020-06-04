日前彰化縣溪湖鎮湖東公園，才發生遊民遭毆死亡案件，今天又傳出一名女子，疑似欠債遭討還不出來，到湖東公園尋短。

日前彰化縣溪湖鎮湖東公園，才發生遊民遭毆死亡案件，今天又傳出一名女子，疑似欠債遭討還不出來，到湖東公園尋短，警方表示，根據車牌查出死者住在埤頭的林姓女子，家屬上月有報失蹤，而詳細死因與其走上絕路的原因，警方正全力調查中。

事情會曝光是溪湖鎮民代表會昨到該公園視察，發現公園停車場有一輛停放多日的汽車，向前查看發現車內有一名女子，由於該公園3月28日才發生遊民遭毆打致死案件，今又傳出女子自殺，讓附近居民人心惶惶。

據了解３日鎮代會至該公園視察鎮政建設，代表與建設課等人抵達公園，發現現場空氣迷漫濃厚的臭味，原以為附近有犬隻或老鼠死亡，後來就發現該車輛，有一條管子從排氣管接到車窗內，而坐在駕駛座的女子已經陳屍多時。

溪湖警分局表示，據車牌查出是一名家住埤頭的林女，其丈夫在5月29日有報案，表示林女當天下午開車出門後，就沒有回家，警方調查發現，林女生前曾被討債數次，心情低落，但家屬有安慰她，女子也未展現出輕生的念頭，目前正全力調查中。

(中時 )