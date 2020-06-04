美國出口商3日接到往未知目的地出口18.6萬噸大豆的訂單，分析師表示，買家很可能來自大陸，儘管兩國在貿易、香港和新冠肺炎疫情等問題上的緊張關係正在加劇。

據路透報導，INTL FCStone的風險管理顧問Bevan Everett表示，所有人都認為買家來自大陸，這些購買訂單與他們昨天詢價的規模相符；其他交易員則說，大陸私營企業2日詢問了墨西哥灣沿岸發貨的新作大豆價格。

但美國農業部3日早間宣布，對未知目的地的銷售最初被列為對大陸的銷售，隨後被更正。

據了解，大陸國有企業1日至少購買了三船美國大豆，儘管大陸消息人士指出，在美國表示將取消對香港的特殊待遇以懲罰北京之後，大陸政府已要求大陸國有企業暫停採購。美國農業部2日證實，作為全球最大大豆買家，大陸已訂購了13.2萬噸美國大豆。

此時正值巴西雷亞爾（巴西貨幣）從長期跌勢中反彈之際，雷亞爾走強會降低巴西大豆對進口商的吸引力。

(旺報 )