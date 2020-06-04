行政院長蘇貞昌今天在行政院會再次聽取「應屆畢業青年就業措施」報告。勞動部表示，為因應疫情及畢業季，推動「應屆畢業青年就業措施」，並依上周蘇院長指示，再細部盤點協助青年就業效果，將透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三大策略5項措施，共投入66億元，可照顧19萬初次尋職青年，相關措施6月中旬陸續啟動。

今年應屆畢業生約28萬人，其中約19萬人初次尋職，為協助青年「衝就業」，勞動部提供最高13.8萬獎勵！將於6月中啟動的「青年就業獎勵計畫」，應屆畢業青年能儘速持續就業6個月，最高可獲得3萬元獎勵；另針對願意嘗試到特定製造業、照顧服務業及營造業等行業工作的青年，提供獎勵最高18個月，最高 10.8萬元，幫助點燃青年求職魂，就業真給力。

另助攻青年「練專長」，透過「產業新尖兵計畫」提供職業訓練及補助訓練費用最高10萬元，並提供參訓青年學習獎勵金最高 9.6萬元，鼓勵儲備新技能及引領投入重點產業，躍升職場競爭力。

勞動部也特別鼓勵雇主「興僱用」，提供青年就業機會，其中「青年就業旗艦計畫」加碼補助企業提供做中學機會，最高10.8萬元；另亦持續密切關注青年就業情勢，適時啟動「僱用青年獎助計畫」，邀請雇主同心協助青年，也增進企業戰鬥力。

近期國內疫情趨於穩定，旅遊業、餐飲業等內需型消費市場已逐漸復甦，依據勞動部今年第2次「人力需求調查」，今年7月與4月相較，以製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業的人力需求增加最多，且依5月公立就業服務機構受理企業登記職缺資料，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業職缺數已有回升的跡象，勞動部鼓勵青年朋友可以更勇敢跨出校園。

為了讓剛出校門的青年，把握後疫情時期就業市場逐漸回溫的良機，安心穩定就業，雇主也可以獲得最佳生力軍，勞動部已自5月起推動線上就業博覽會，另將從6月中旬起陸續啟動以上措施。

(中時 )