統一獅昨晚在新莊球場痛擊洋投羅力，以12比4大勝富邦悍將，今（4）日乘勝追擊，推出施子謙先發，富邦則派出江國豪應戰，形成土投對決。

施子謙本季初登板繳出6局、失2分的優質先發內容，前4戰拿下3勝；不過最近兩場先發都投不滿5局，也都是對中信兄弟，分別是投4局失8分、投4局失4分，遭對手迎頭痛擊。

本季施子謙曾兩度對戰富邦悍將，先是4.2局失6分、責失2分吞敗，之後再以6局、失2分好投奪勝，兩戰共投10.2局被擊出13支安打，包含胡金龍滿貫彈與高國麟的兩分炮。大致上控球不錯，僅有1次四壞球、1次觸身球，還送出9次三振，對戰自責分率3.38。

富邦新秀江國豪本季成為先發輪值一員，頭兩場登板對Rakuten Monkeys與中信兄弟，吞下2連敗。進入5月脫胎換骨，2先發、1後援共投16.1局，僅失2分；兩場先發都是對統一獅，繳出6局無失分、8局失2分的優質先發內容，對戰防禦率僅1.29。

今天是江國豪6月分首度掛帥，又碰上獅隊，富邦需要他發揮前兩次遭遇的控球威力，守住這場比賽。

(中時 )