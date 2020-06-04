在市場看好經濟將迎向疫情後的復甦，抵銷了對美國社會動盪的擔憂，美股四大指數全數收揚，道瓊收盤大漲527點，亞股漲跌互見，台股今跟漲開出，指數開漲53.78點，報在11373.94點， 指數一度放量衝高，達波段新高11425點，惟其後美國對33個大陸研究機構、企業列入「實體清單」，制裁將在5日開始生效，且後續美國研擬再進一步加大制裁下，導致美期貨盤轉弱，台股早盤後在多檔權值股轉弱下，亦出現明顯漲幅收斂，預估今日全天成交量有機會2300~2400億元。

權值股方面，今多檔開高走低，壓抑台股指數表現，股王大立光(3008)開高後震盪壓回翻黑，跌幅一度近1%，鴻海(2317)也在開盤不久後翻黑小跌，台積電(2330)則相對有撐，站穩漲幅逾1%，聯發科(2454)歷經連日的走強後，今早盤後紅翻黑，股價小跌，呈現漲多後的高漲整理，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)開高後壓低震盪，雖一度獲買盤承接，但仍遭壓回翻黑。

被動元件股價明顯反彈，獲買單敲進，龍頭股國巨(2327)走揚逾2%，華新科(2492)、大毅(2478)漲逾3.5%，奇力新(2456)也勁揚逾2%。

時序正值5月營收公布，今也有多檔業績股獲多頭點火，信邦(3023)大漲2.5%， 股價寫新天價，IC設計股立積(4968)也大漲逾3%，還有譜瑞-KY(4966)、世芯-KY(3661)等挾營收題材走高。

低位階個股今也掀起反彈，南亞科(2408)大漲2.5%，傳產股中有長榮航(2618)上漲逾1.5%、台玻(1802)攻上漲停。

分析師表示，台股、國際股市持續上漲，反應疫情後經濟復甦行情，隨季線扣抵位置來到3月崩跌段，季線將開始上揚，成為指數上漲支撐，但短線上指數乖離大，隨時有拉回整理的可能，目前投資人對美中間衝突的擔憂情緒降溫，但不確定性仍在，雙方關係也持續緊繃，故需隨時注意。

(時報資訊)