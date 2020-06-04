因全國幾乎全面封鎖以防止新冠肺炎疫情擴散，澳洲4月零售銷售額創下歷史最大跌幅。金融市場與澳洲政府已有心理準備，該國本季將陷入有史以來最嚴重的經濟萎縮，長達30年的擴張期也將畫下句點。

澳洲統計局周四公布，4月零售銷售額經季調後較3月大減17.7% 較3月的月減8.5%進一步惡化，並創下史上最大跌幅。餐飲與外帶服務零售額減少35.4%，服飾配件鞋類零售額暴跌53.6%，雙雙創下歷史最大跌幅，百貨公司零售額亦大幅下滑14.9%。

分析師預期澳洲本季國內生產毛額（GDP）將下滑約8%，單單4月零售額的暴跌，就可能使本季GDP減少2.1個百分點。繼首季GDP萎縮0.3%後，這意味著澳洲將面臨將近30年來的第一個經濟衰退（GDP連續兩季負成長）。

在周三公布第一季GDP數據後，澳洲財政部長佛萊登柏格Josh Frydenberg表示，澳洲確實已陷入經濟衰退，根據數據顯示，本季GDP將萎縮的更嚴重。

(時報資訊)