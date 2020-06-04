疫情持續升溫 巴西、墨西哥單日死亡皆破千人 11:332020/06/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥、巴西日前皆傳出新冠病毒死亡人數創單日新高的消息，凸顯兩國疫情持續惡化。 墨西哥衛生機關公布3日（周三）新冠病毒死亡人數達1,092人，單日新增確診達3,912人，雙雙創該國單日新高。迄今墨國已有逾10萬人感染， 另據巴西官方周三指出，該日新冠肺炎死亡新增1,349人，這是連兩日刷新紀錄，該日新增確診案例達2萬8,633人。巴西累計已有58萬人感染新冠病毒，累計死亡逾3.2萬人。 (工商 ) #新冠病毒 #巴西 #死亡 #單日 #單日新 也許您會感興趣 國際熱門新聞 官方完整驗屍報告 非裔男染新冠 死於心肺驟停 - 國際 川普選情慘了！4成美民眾非常不滿 民調狂輸拜登創紀錄 - 國際 罕見！美現任、前任防長公開嗆川普 反對動軍隊平示威 - 國際 保護香港人！英外相：準備好犧牲與陸自貿協議 - 國際 金與正怒了！嗆韓將面臨3最壞局面 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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