墨西哥、巴西日前皆傳出新冠病毒死亡人數創單日新高的消息，凸顯兩國疫情持續惡化。

墨西哥衛生機關公布3日（周三）新冠病毒死亡人數達1,092人，單日新增確診達3,912人，雙雙創該國單日新高。迄今墨國已有逾10萬人感染，

另據巴西官方周三指出，該日新冠肺炎死亡新增1,349人，這是連兩日刷新紀錄，該日新增確診案例達2萬8,633人。巴西累計已有58萬人感染新冠病毒，累計死亡逾3.2萬人。

(工商 )