近期市場氣氛持續轉佳，主要受惠於聯準會持續購債、疫情趨緩、經濟活動開放，使得美高收益債價格也出現彈升，法人表示，當全球經濟漸解封、油價逐漸漲之後，美國高收債格將漸漸回穩中。

根據Lipper統計，5月份時，20檔高收益債基金績效平均彈升了4.28％；然而今年前5月份20檔美國高收益債基金為負6.41％，虧損最少的一檔為負2.72％，表現最差還虧損近15％，不過，法人認為，未來評級較低的高收益債價格會逐漸回到應有價格水準。

針對美國高收益債後市，富蘭克林證券投顧表示，新冠疫情帶動經濟疲弱及能源業承壓，使2020年高收益債券違約率上升，所幸聯準會積極降息購債，降低流動性風險，試圖提振經濟逐漸回歸正軌，此外，雖然企業違約率增加，但有票息收入和利差收斂空間可彌補，惟下半年仍需留意企業降評及違約等信用風險，特別是在景氣循環債，建議靠攏防禦型產業如電信、醫療及公用事業，現金流量較為穩定，降評風險較低。

安聯美元短年期高收益債券基金產品經理但漢遠指出，未來高收益債利多包含初級市場回溫、次級市場流動性回升、違約預期已反映在價格上、殖利率仍具吸引力、政策支持等。在布局方向上，債券品質很重要，因此建議著重在較低景氣循環產業，現金流穩定、具利基性、市場競爭力佳、產業龍頭等。

在後續觀察上，但漢遠表示，復工狀況因對中小企業影響較大需要留意，另外在油價波動的影響方面，能源中游企業模式使相關公司受油價影響較小，且多數公司已降低今年配發股利，減少資本支出，投資價值浮現。

野村企業研究與資產管理公司投資長高大維（David Crall）則認為，整體而言，評級較高的債券領漲大盤，市場在經歷下跌過後，投資人會更容易青睞規模較大、槓桿比例較低的公司，因此品質較高的債券會先反彈乃是正常現象。然而，如果未來經濟反彈的趨勢變得更加明顯，B級和CC 級債券的報酬將追上。

(工商 )