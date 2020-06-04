新冠疫情社交管制解封後，國人雖仍無法出國旅行，但是台灣民眾想要遠遊的心情藏不住。萬事達卡最新的消費者旅遊調查報告發現，有58％的台灣民眾在解封後，最想去花東或離島旅行，躍居國旅排行之冠。

和疫情前相較，台灣民眾對於安排國內2～3天旅遊行程的意願大幅成長65％，且隨著端午連假即將來臨，國人想要馬上去旅行的行動力更展露無遺，有45％的國人表示，在解封後的1～3個月內就會即刻安排出遊行程。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，隨著疫情趨緩，國人對於回復常態生活已開始呈現樂觀態度，從萬事達卡最新的消費者旅遊調查報告中，我們可以觀察到，不僅台灣民眾對於國內旅遊的意願和疫情之前相較成長了55％；同時，更有74％的民眾表示接下來將支配最多花費在外出旅遊以及餐飲聚餐等消費行為。配合行政院即將推出的振興消費政策，萬事達卡將持續推出各項旅遊交通優惠，支持台灣民眾對於旅遊的需求。

近期中央流行疫情指揮中心持續在台灣各地踩點示範樂活防疫旅行，激發出國人對國內旅遊與聚會餐飲的熱切需求與期待。

有趣的是，萬事達卡的調查報告也發現，「防疫五月天」最近造訪的台南與台中地區，也成為繼花東離島外，國人最愛造訪遊玩的區域排行二、三名，分別受到11％與10％的青睞。

萬事達卡的調查報告顯示，國人除了最常以網路推薦與熱門網紅打卡景點來決定出遊地點外，旅遊地是否具有高CP值住宿也是影響民眾選擇出遊地的重要因素之一，有逾5成的台灣民眾表示個人願意花5,000～8,000元國內旅遊，在住宿類型中，富有當地特色的民宿則是台灣民眾的最愛，有43％的民眾會優先選擇，其次則是設計旅店，占比為26％。

儘管全球各地陸續開放邊境，但台灣民眾對於出國旅行仍然保守觀望，萬事達卡調查發現，疫情改變了民眾選擇出國旅遊目的地的行為，有7成的台灣民眾不再以自己最想去的目的地為優先選擇，未來將會改以疫情較穩定的國家做為出遊首選。

針對即將來臨的端午連假，萬事達卡自即日起加碼推出包含住宿、交通在內的國旅禮遇，提供持卡人於Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com四大訂房網站最低88折起的優惠，滿足消費者從特色民宿到星級飯店多樣化的住宿需求。

同時，萬事達卡持卡人不論是搭乘高雄捷運，或是體驗淡海輕軌一日遊，皆能享最低5折起票價，輕鬆出行，樂活旅遊。

(工商 )