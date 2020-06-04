高雄市長韓國瑜在2018年九合一選舉掀起「韓流」，不僅讓高雄綠地變藍天，更使民進黨在該次選舉大敗。臉書粉絲專頁「不演了新聞台」提及近日的幾件事，包括陳時中繼續無限延伸自己的品牌去做高度政治性操作、經濟部長沈榮津繼續瞎掰「榮津經濟學」等，該粉專直言「這段歷史有很高的機率，將要重演」。

臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，人類從歷史學到的唯一教訓，就是學不到任何教訓。該粉專提及，民進黨從2016的大勝，到2018的大敗這段軌跡，固然因韓國瑜效應炸裂，但「韓流」興起前，其實民進黨已經跌到谷底。

而那個由盛而衰的轉折，該粉專認為就是「一例一休」，那是跨黨派的全面幹譙，即便各種議題都有藍綠白黃紅，畢竟新台幣的顏色都是一樣的。換句話說，選舉時靠著高度意識形態的兩岸議題激起情緒，選舉結束終究要在柴米油鹽醬醋茶的內政，尤其是經濟議題決勝，而這正好是民進黨的短板。

該粉專認為，紓困與振興之亂，民進黨極可能又要再次因為經濟議題被「破窗」，差別在於防疫成績會讓民進黨多點功德值，這次不會崩得這麼快。該粉專說，陳時中繼續無限延伸自己的品牌，去做高度政治性操作，「膩時中」之日不遠。沈榮津繼續瞎掰「榮津經濟學」的3000元變4687元，整個內閣都會被當「87」。蘇貞昌甚至只要繼續做自己，對在野尖酸，對百姓輕蔑。該粉專直言，這段歷史有很高的機率，將要重演。

(中時電子報)