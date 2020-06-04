畢業季即將到來！今年受到疫情影響，大專院校縮小實體畢業典禮的規模，對此，台灣最大的年輕人社群論壇 Dcard 推出「線上畢典」，邀請到在各個領域對年輕人很有影響力的「人生學長姐」包含數位政委唐鳳、為台灣而教創辦人劉安婷、音樂人韋禮安、藝人界斜槓代表 Lulu、圖文作家霸軒、一件襯衫創辦人黃山料和翊起運動創辦人徐裴翊來 Dcard 分享當他們在 22 到 30 歲、處於青澀與成熟之間的「半熟大人」時的心路歷程。Dcard 也發出趣味線上測驗「半熟大人的宗教戰爭」，透過二選一快問快答揭露半熟大人在工作、生活、愛情的選擇，收到超過 6.8 萬位網友的熱情回覆。

社群論壇 Dcard 推出「線上畢典」，邀請音樂人韋禮安、藝人界斜槓代表 Lulu、為台灣而教創辦人劉安婷、數位政委唐鳳等人來分享處於青澀與成熟之間的「半熟大人」時的心路歷程。(Dcard提供／黃慧雯台北傳真)

22 到 30 歲的半熟大人面臨工作、感情與生活上的重大轉變

Dcard 行銷暨營運經理鄭雅婷指出，Dcard 已有近四成用戶出社會，這群 22 歲到 30 歲的「半熟大人」，褪去學生身份後，工作、感情、生活都面臨轉變，正處於生存以上，生活以下、準備建構理想生活樣貌的階段，有特別多問題想與人討論。作為年輕人社群論壇，Dcard 每月全站瀏覽次數高達 15 億，月產出 20 萬篇貼文，天天都有很多提問在站上發生，也有熱心的「卡友」（意指 Dcard 的用戶）願意分享建議與經驗，Dcard希望透過這樣正向的交流與互動，讓年輕人面對未知，減少一點徬徨焦慮。因應畢業季在 Dcard 上推出「半熟大人」專區，提供工作、理財、創業、省錢、運動等年輕人熱切關注的看板。

找工作在意薪水、不裸辭、免繳孝親費、靠耍廢減壓、遠距離戀愛不是問題

Dcard 也發出趣味線上測驗「半熟大人的宗教戰爭」，調查半熟大人在工作、生活、愛情的選擇與狀態。發現半熟大人們找工作時，薪水好（68%）高於學習機會多；打算離職時，會選擇找好下一份工作再辭職（78.2％）高於直接裸辭。比起出社會，74.9％ 的半熟大人覺得當學生比較自由，但藝人 Lulu 說：「出社會比較自由，因為有賺錢就可以花錢，快樂！」前主播、翊起運動創辦人徐裴翊也認為：「我自己認為出社會比較自由，畢竟才有能力去追逐自己想要的事情，學生時代想做什麼都要跟父母吵，而且想做也沒錢。」而圖文畫家霸軒則持不同看法：「我覺得當學生比較自由，需要負的責任比較少。」

有 66.1% 的半熟大人還沒有奉獻孝親費給父母，韋禮安說：「我不用給孝親費，太感謝我爸媽了，他們只要我不要讓他們養我就好了，太感動了！」Dcard 也發現隨著年齡的增長，在 26 歲到 30 歲的區間已有 56% 會給孝親費，高於平均數，Lulu 笑說：「孝親費我都定期上繳，定期繳很多！」面對壓力來襲，在床上耍廢（62.8%）遠遠高於大吃大喝舒壓。在戀愛經驗與態度上，有 67% 的半熟大人戀愛次數未滿 3 次，62% 能接受遠距離戀愛。

Dcard 透過趣味問答了解半熟大人，超過 68000 名網友表態。(Dcard提供／黃慧雯台北傳真)

【Dcard 影片】名人學長姐給畢業生的一句話

面對疫情，Dcard 今年特別推出全新的「線上畢典」邀請到在各個領域對年輕人很有影響力的「人生學長姐」分享他們在 20 幾歲的人生經歷與抉擇。包含數位政委唐鳳、為台灣而教創辦人劉安婷、音樂人韋禮安、藝人界斜槓代表 Lulu、圖文作家霸軒、一件襯衫創辦人黃山料和翊起運動創辦人徐裴翊等等，更有不少精采文章在Dcard上等著年輕人閱讀瀏覽，從中獲得寶貴經驗與建議！

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