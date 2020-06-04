瓊林村的明、清兩代紅磚古厝群，遍布精采的人文史蹟。（李金生攝）

瓊林村著名的打卡景點「牆壁上的風獅爺」。（李金生攝）

宗祠、家廟是瓊林村的建築特色和重要人文內涵。（李金生攝）

「出磚入石」是瓊林傳統古厝的建築特色之一。（李金生攝）

金門石雕作品代表作的〈瓊林風獅爺〉也是新人留影的熱點之一。（李金生攝）

搶攻後疫情國旅遊客，金門縣府觀光處規畫系列活動，「日遊瓊林」走訪600年歷史聚落，將於周末（6）日搶先起跑，由專業導覽解說員帶領遊客走入紅磚古厝群，深度觸探明、清以來的歷史風華和人文底蘊。

觀光處說明，因應疫情減緩出現的國旅爆遊潮，縣府自6月6日起推出「日遊瓊林」導覽遊程，特地安排每周六、日下午4點進行1場次免費導覽解說，期待繼西半島的「夜遊後浦小鎮」之後，在東半島也打造另一個夜遊新亮點，吸引更多遊客跨海來到。

這項以古典、懷舊為設計主軸，全程約2小時的遊程，將帶領遊客從瓊林民防館出發，穿越在軍管時代曾熱鬧一時的「瓊林街」，走入迂迴的巷弄，探訪怡穀堂、隘門群、出磚入石、入瓦、宗祠家廟和瓊林著名的「牆壁上的風獅爺」、「屋瓦上的厭勝物」，以及瓊林聚落的「牡丹穴」風水池和地方信仰中心保護廟。

欲參加的民眾和遊客，可於每周六、日下午3點半至4點間，提早前往瓊林民防館集合地點登記。

這項新遊程獲金湖鎮長陳文顧、鎮代會主席蔡乃靖及瓊林社區發展協會理事長蔡懷芝的支持，希望引進遊客人潮，為當地商家、旅館民宿帶來好景氣。

(中時 )