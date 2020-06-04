歷經疫情衝擊與考驗，企業反思提升品牌及產品力的必要性，為保持市場競爭優勢，新竹豐邑喜來登酒店立足市場十年後，為提供更優質的飯店體驗，宣布啟動十年改裝計畫，將陸續投入超過2億元的資金，更新餐廳、客房等設備，更因應萬豪國際酒店集團旗下喜來登品牌全面更新，導入全新喜來登品牌概念，打造嶄新的公共社交空間及餐飲體驗，今年最受矚目的當屬斥資近5,000萬的大宴會廳改裝項目，預計於今年(2020年)7月以全新面貌登場，大規模翻新打造沉浸式影音體驗，提供商務會議、喜宴等更好的宴席與會議環境。

新竹豐邑喜來登陸續投入超過2億元的資金更新硬體設備，自年初開始，陸續完成770間客房的衛洗麗便座及客房門鎖系統全面更新，以因應行動Check-in的科技趨勢，大幅提升入住體驗。而今年讓新竹民眾最有感的當屬斥資近5,000萬的「大宴會廳」改裝項目，預計於今年(2020年)7月以新貌登場的大宴會廳，加入了沉浸式影音環境，全面更新包括730吋大型液晶牆、245吋液晶牆及Full HD雷射投影機等，升級臨場感豐富的環繞影音體驗，並預計於今年(2020年)七月重新登場。

新竹豐邑喜來登並推出限時體驗專案，民眾於 7月31日前下訂，即可享限時體驗價每桌(10人)14,800元，贈送果汁無限暢飲外，預訂滿15桌免費入住「豪華客房」一晚，於訂席一周內付訂另贈各式加碼贈禮；下一階段更將進行「盛宴自助餐廳」及「采悅軒中餐廳」硬體翻新整修，導入全新喜來登品牌設計概念，營造嶄新用餐新體驗。

(工商 )