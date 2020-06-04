遠傳電信「Parking GO」會員已超過7.9萬人，查詢服務超過300萬人次，已是全台最大的路邊停車即時資訊服務系統。

遠傳已在全台共設置上萬個「地磁偵測器」，利用NB-IoT物聯網技術，將偵測到的停車格車輛進出狀態回傳到主機，查詢即時停車格狀態，用路人只需透過遠傳「Parking GO」Line官方帳號，即可查詢停車狀態。

遠傳指出，物聯網、大數據分析與開放資料、雲端邊緣運算結合5G通訊，將成為智慧城市發展關鍵，遠傳將以5G「大人物」技術運用於城市治理的交通管理、公共安全、健康照護、觀光發展，協助縣市政府打造全方位5G智慧城市。

遠傳電信3日與台南市政府發表智慧路邊停車建置成果，台南市路邊停車格智慧化比例已達62%，為全國之最，已在台南市設置近3,000個「地磁偵測器」，開車族透過遠傳「Parking GO」Line官方帳號就能查詢附近的停車空位，節省為了找車位繞駛而浪費的時間與油料，以科技提升生活的便利性。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，台南市擁有深厚的文化底蘊與歷史古蹟，近年觀光旅遊持續成長，人車密集使得智慧停車需求愈加迫切，遠傳這次攜手台南市政府，透過科技提高城市的便利程度，不僅讓民眾能即時掌握停車資訊，也能提升停車管理效能，進一步緩解交通壅塞、怠速空汙等問題。

遠傳在台南設置的近3,000個「地磁偵測器」主要分布於台南東區南紡購物中心、商業熱區、大東夜市人潮鬧區，以及台南中西區美術館、赤崁樓、孔廟、大天后宮等各級古蹟、保安路國華街美食商圈一帶，透過NB-IoT物聯網技術，將偵測到的停車格車輛進出狀態回傳到主機，用路人以遠傳「Parking GO」Line官方帳號、「台南好停」App都能查詢即時停車格狀態，既能讓民眾享受科技帶來的便捷體驗，又能實現停車智慧化管理，有效改善停車熱區供需失衡問題。

曾詩淵強調，對於台南市政府路邊收費格位100%智慧化的目標，遠傳表達大力支持，遠傳將加碼建置1,000個「地磁偵測器」，與台南市府共同提升智慧停車密度。

(工商 )